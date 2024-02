Verlobt statt Trennung? Larsa Pippen trägt verdächtigen Ring

Die Spekulationen um die beiden reißen nicht ab! Vor wenigen Tagen waren Gerüchte aufgekommen, dass sich Larsa Pippen (49) und Marcus Jordan (33) getrennt haben sollen. Am Valentinstag wurden die "Real Housewives of Miami"-Darstellerin und der Basketballspieler jedoch wieder zusammen gesehen. Könnte der NBA-Star seiner Partnerin an dem Tag etwa die Frage aller Fragen gestellt haben? Larsa zeigt sich nun mit einem verdächtigen Diamantring!

Auf den Fotos, die People vorliegen, verlassen Larsa und Marcus ein schickes Restaurant. Die 49-Jährige zeigt sich in einem weißen, figurbetonten Kleid. Doch neben ihrem Outfit sticht vor allem eins in Auge: der riesige Diamantring an ihrem Finger. Der einzigartige Brillant scheint einen gelben Mittelstein zu haben, der von doppelten Diamant-Halos umgeben ist und auf einem Pavé-Band sitzt.

Schon in der Vergangenheit machten Larsa und Marcus deutlich, dass sie unbedingt heiraten wollen. "Ich hoffe, dass wir bald heiraten werden. Ich habe das Gefühl, dass ich definitiv wieder heiraten werde", erklärte die TV-Darstellerin in einem Interview mit Us Weekly.

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan

Instagram / larsapippen Larsa Pippen mit ihrem Freund Marcus Jordan

Getty Images Larsa Pippen, Reality-TV-Bekanntheit

