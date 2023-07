Neustart für Familie: Wandert Pink etwa nach Australien aus?

Wagt sie einen kompletten Neuanfang? Die Sängerin Pink (43) ist seit mehr als 20 Jahren im Musikbusiness erfolgreich. Privat hat sie sich ihr Familienglück an der Seite von Ehemann Carey Hart (47) geschaffen, mit dem sie die Kinder Willow Sage Hart (12) und Jameson Moon Hart (6) bekam. Nun scheint die Powerfrau bereit zu sein für einen kompletten Neuanfang: Einem Insider zufolge soll Pink nach Australien auswandern wollen!

Wie eine Quelle im Gespräch mit New Idea verrät, spiele die Sängerin schon länger mit dem Gedanken, ihren Wohnsitz ins weit entfernte Australien zu verlegen: "Australien wird eine ganz besondere Zeit für sie werden. Das Einrichten ihres lang ersehnten Traumquartiers in Down Under, wo sie den winterlichen Monaten entfliehen können, wird genau das sein, was sie brauchen." Das Stimmwunder schwärmte in der Vergangenheit schon häufiger von dem sonnigen Kontinent und wünsche sich offenbar, dort ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Erst kürzlich hatte die Familie mit süßen Fotos von sich reden gemacht: Während seine berühmte Mama ein Konzert gegeben hatte, war der kleine Jameson im Publikum gesichtet worden. Mit pinken Gehörschutz-Kopfhörern hatte der Junge in der Menge gestanden und dabei brav die Hand seiner Nanny gehalten.

Anzeige

Getty Images Carey Hart, Pink und Jameson Moon Hart im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Pink und Ehemann Carey Hart im Januar 2018

Anzeige

MEGA Jameson Moon Hart auf dem Konzert seiner Mutter Pink

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de