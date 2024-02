Nach langer Musikpause: So war GZSZ-Auftritt für Beth Ditto

Wie war der Auftritt für sie? 2009 war Gossip mit Frontfrau Beth Ditto (42) quasi über Nacht zum Star geworden. Nach ihrem letzten gemeinsamen Album im Jahr 2012 trennte sich die Band und es wurde still um die drei Künstler. Im November 2023 folgte dann aber die Überraschung: Die Musiker meldeten sich mit einer neuen Single zurück. Aus diesem Grund war Beth auch bei GZSZ zu Gast. So war der Auftritt in der Vorabendserie für sie.

"Das war gut. Aber auch irgendwie komisch, wenn du so etwas machst. Bei Musikvideos auch. Du spielst vor einer Menge, hörst Applaus. Aber in deinem Kopf denkst du danach: Soll ich jetzt danke sagen, wie bei einem echten Konzert? Oder machst du einfach gar nichts?", verrät die 42-Jährige im RTL-Interview. Am 13. Februar flimmerte die Folge mit der "Heavy Cross"-Interpretin über die Bildschirme.

Zuletzt kehrte Felix von Jascheroff (41) nach seiner Dschungelauszeit wieder zu der Serie zurück. "Ich drehe heute das erste Mal wieder am GZSZ-Set und es fühlt sich großartig an", verriet der 41-Jährige und fügte hinzu: "Es war fantastisch, meine Kollegen und das Team wiederzusehen. Es ist wie eine Familie, und ich fühle mich dort sehr wohl."

Anzeige

Getty Images Beth Ditto

Anzeige

Getty Images Beth Ditto, Sängerin

Anzeige

RTL Pascal Bünning Felix von Jascheroff, GZSZ-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de