Rapper Kanye West behauptet, Taylor Swift geholfen zu haben

Die Diskussion um Kanye West (46) und Taylor Swift (34) nimmt kein Ende. Taylors Fans wollen wohl verhindern, dass Kanye mit seinem neuen Album unter die Top 100 der Billboard Charts kommt. Ein Fan rief im Netz dazu auf, Beyoncés (42) neue Single "TEXAS HOLD 'EM" zu hören, um den Rapper von der Liste zu drängen. Daraufhin meldete sich Kanye zu Wort: Unter anderem stellte der Sänger die These auf, dass er Taylor bei ihrer Karriere geholfen hätte.

Unter seinem Instagram-Post schrieb er: "Ich bin mir sicher, dass ich der Karriere von Taylor Swift mehr geholfen habe, als ihr geschadet zu haben." Zusätzlich kritisierte der Rapper die Narrative, die die Medien über ihn und Taylor geschaffen hatten. Er erinnerte an die Zeit, in der er offensichtlich auf ihrer Seite war, als Musikmanager Scooter Braun (42) ihr die Rechte an ihren Alben genommen hatte. "An alle Taylor-Swift-Fans, ich bin nicht euer Feind, aber ich bin auch nicht euer Freund", fügte er hinzu.

Zudem wehrte er sich gegen die Gerüchte, dass Travis Kelces (34) Freundin den vierfachen Vater aus dem Super Bowl verbannen wollte. "Ich wurde nicht aus dem Super Bowl rausgeschmissen, wir haben unsere Plätze verlassen, […] um andere Freunde zu sehen", schrieb er auf Instagram.

