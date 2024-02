Wollte Kanye Taylor Swift beim Super Bowl die Show stehlen?

Geht es schon wieder los? Kanye West (46) und Taylor Swift (34) liegen bereits seit über zehn Jahren im Clinch – und immer wieder kommt es durch das Verhalten des Rappers zu neuen Höhepunkten. Zuletzt erwähnte er seine langjährige Rivalin in ein paar anstößigen Zeilen in seinem neuen Song "Carnival". Einem Insider zufolge sollte es beim Super Bowl am vergangenen Sonntag in die nächste Runde gehen – doch Taylor kam Kanye zuvor und machte ihm einen Strich durch die Rechnung!

Dem ehemaligen NFL-Star Brandon Marshall zufolge hatte der Musiker vor, der Freundin von Travis Kelce (34) die Show zu stehlen. Das verrät er im "Paper Route"-Podcast: Kanye habe sich angeblich extra die Plätze vor Taylors Stadion-Suite kaufen wollen, um ihre Auftritte im TV zu stören. Doch dazu kam es nie: Der Sportler behauptet, dass die "Blank Space"-Interpretin "ein oder zwei Anrufe" getätigt habe, um den Ex von Kim Kardashian (43) so aus der Arena zu verbannen.

Ganz vom Spiel der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers war der Grammy-Gewinner letztendlich nicht ausgeschlossen – scheinbar wurden er und seine Begleitung Bianca Censori nur auf andere Plätze verwiesen. Dort zog er mit seinem skurrilen Bekleidungsstil die Aufmerksamkeit auf sich. Kanye versteckte sein Gesicht hinter einer schwarzen Maske mit weißem Kruzifix.

Getty Images US-Rapper Kanye West während eines Events

Getty Images Taylor Swift und Blake Lively beim Super Bowl 2024

Getty Images Kanye West, 2022

