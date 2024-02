Mick Schumacher feiert Red-Carpet-Debüt mit seiner Laila

Sie zeigen sich ganz verliebt. Normalerweise sorgt Mick Schumacher (24) eher im beruflichen Sinne für Aufmerksamkeit. Jedoch stand zuletzt das Privatleben des Rennfahrers im Mittelpunkt. Der Grund: Laila Hasanovic, die neue Frau an seiner Seite. Die Beziehung zu dieser machte der Sohn von Michael Schumacher (55) im vergangenen August publik. Nun zeigt er sich auch bei einem Event erstmals gemeinsam mit seiner Freundin: Mick und Laila feiern ihr Red-Carpet-Debüt!

Beim 53. Ball des Sports in Frankfurt sorgen der 24-Jährige und seine Partnerin für den Auftritt schlechthin. Gemeinsam posiert das bisher sehr private Paar erstmals auf einem öffentlichen Event für die Kameras. Sichtlich vertraut schmiegt sich Laila an Mick, während der eine beschützende Hand um seine Liebste legt. Dabei ist den beiden das Glück ihrer Beziehung regelrecht ins Gesicht geschrieben – zufrieden grinsen sie für mehrere Fotos.

Während es der erste öffentliche Auftritt der beiden ist, zeigten sie sich zuvor schon häufiger turtelnd im Netz. Auf ihrem Instagram-Account teilte Laila ein süßes Video, das einen Einblick in ihr gemeinsames Leben gewährte. In diesem posierte sie mit Mick an verschiedensten Orten quer über den Globus. "Um die ganze Welt mit dir", schwärmte sie sichtlich verliebt zu dem kurzen Clip.

Getty Images Mick Schumacher und Laila Hasanovic, 2024

Getty Images Mick Schumacher, Rennfahrer

Instagram / lailahasanovic Laila Hasanovic und Mick Schumacher, Model und Rennfahrer

