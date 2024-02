Diese Ermittlerin ersetzt Rick Okon im Dortmunder "Tatort"

Der Dortmunder Tatort bekommt ein neues Gesicht! Am Sonntag war das Ermittler-Trio Jan Pawlak (gespielt von Rick Okon, 34), Peter Faber (Jörg Hartmann, 54) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 36) ein letztes Mal gemeinsam in der Krimireihe zu sehen. Rick hatte Ende vergangenen Jahres angekündigt, den "Tatort" zu verlassen. Ersetzt werden sollte er eigentlich nicht – doch das hat sich nun wohl geändert: Diese Schauspielerin wird seinen Platz einnehmen!

Wie t-online berichtet, wird Alessija Lause als Ira Klasnić fortan anstelle von Rick ermitteln. "Wir freuen uns über Zuwachs zur Familie des Dortmunder 'Tatort': Die Figur Ira Klasnić (Alessija Lause) wird unseren 'Tatort'-Kosmos erweitern und einen neuen Blickwinkel in die Mordkommission bringen", bestätigt dem Portal eine Sprecherin des Senders. Alessija war bereits in der vergangenen "Tatort"-Folge als Jan Pawlaks Vorgesetzte zu sehen. "Ihre Karriere wird sich von der ihres Ex-Kollegen unterscheiden. Mehr können wir aktuell noch nicht verraten", heißt es in dem Statement.

Darüber hinaus hatte sich Rick gegenüber dem Medium bereits genauer zu seinem Ausstieg geäußert: "Mein Bauchgefühl sagte mir nach sechs Jahren, dass es an der Zeit war zu gehen." Mit seinen einstigen Co-Stars sei er aber weiterhin in Kontakt. Vor allem zu Stefanie pflege er ein gutes Verhältnis: "Wir sind wirklich sehr, sehr eng befreundet."

WDR/Thomas Kost Das "Tatort"-Team und die Schauspieler Stefanie Reinsperger, Jörg Hartmann und Alessija Lause

ActionPress Alessija Lause, Schauspielerin

WDR/Martin Rottenkolber Rick Okon, Jörg Hartmann und Stefanie Reinsperger, Ex-"Tatort"-Trio

