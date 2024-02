Harry als Teilzeit-Royal? Queen Elizabeth war wohl dagegen!

Sie hätte es nicht gewollt! 2020 kehrte Prinz Harry (39) gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) dem britischen Königshaus den Rücken und hängte seine royalen Pflichten an den Nagel. Rund vier Jahre später ist bei den Royals einiges los: Prinzessin Kate (42) fällt nach einer Bauchoperation bis Ostern aus. Zudem wurde bei König Charles (75) Krebs diagnostiziert. Harry hat wohl seine Hilfe angeboten – doch das wäre früher gegen Queen Elizabeths (✝96) Strich gegangen!

Wie Mirror berichtet, soll die verstorbene Königin ihrem Enkel kurz vor seinem Rücktritt klargemacht haben, dass für "halbe Jobs" kein Platz in der Monarchie sei. Dieser Grundsatz soll Elizabeth wohl sehr wichtig gewesen sein. Bereits 2021 berichtete ein Insider: "Ihre Majestät war in diesem Punkt bemerkenswert klar und entschlossen und ist nie davon abgewichen, nicht ein einziges Mal. Ich denke, was sich in diesem Jahr auf der anderen Seite des Atlantiks entwickelt hat, hat ihren Standpunkt nur bestätigt."

Und auch Harrys großer Bruder Prinz William (41) soll sich entschieden dagegen ausgesprochen haben, dass der royale Rotschopf wieder königliche Aufgaben wahrnimmt: Wie eine Quelle gegenüber OK! erklärt, habe der Prinz von Wales "absolut kategorisch klargemacht, dass er Harry nicht erlauben würde, zurückzukehren." Und mit der Meinung setzt er sich anscheinend auch durch. "Es besteht eine Null-Prozent-Chance, dass Harry in irgendeiner Form zurückkommt", erklärt der Informant weiter.

