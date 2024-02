"Herz gebrochen": Olli Pocher reflektiert das letzte Jahr

Oliver Pocher (46) spürt Liebesschmerz. Sein vergangenes Lebensjahr war dominiert von dem Rosenkrieg mit Amira Pocher (31): Nach der Trennung unterstellte er ihr Affären und schrieb sogar ein Bühnenprogramm über das Liebes-Aus. Gestern hat der Komiker seinen Geburtstag gefeiert und ist wohl nicht nur älter, sondern auch um einiges weiser geworden. Nun zeigt er sich von seiner sensiblen Seite – Olli spricht offen über seine Gefühle!

Seinen Geburtstag als Single feiern zu müssen, hat den Entertainer wohl nachdenklich gestimmt. Er stellt auf Instagram klar: "Mir ist in den vergangenen zwölf Monaten mehrfach das Herz gebrochen worden und es schmerzt manchmal immer noch." Jedoch sei er dankbar, dass seine Kids an seiner Seite sind. "Das vielleicht anspruchsvollste Lebensjahr liegt hinter mir", erklärt Olli. Er hoffe jetzt auf weniger stressige Zeiten.

Wünscht er sich vielleicht eine Versöhnung? Bereits in der vergangenen Woche sprach sich der fünffache Vater in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" erstaunlich positiv über seine Ex Amira aus und deutete an, dass er das Kriegsbeil gerne begraben würde.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seinen Kids

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Pocher

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher und Olli mit dem gemeinsamen Sohn im Januar 2020

