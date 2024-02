Komikerin Hazel Brugger ist zum zweiten Mal Mama geworden!

Hazel Brugger (30) ist überglücklich! 2021 wurden die Komikerin und ihr Partner Thomas Spitzer (35) zum ersten Mal Eltern. Über ihre Tochter ist kaum etwas bekannt, die beiden halten sie aus der Öffentlichkeit raus. Doch was nicht geheim blieb: Die Kleine sollte auch noch ein Geschwisterchen bekommen. Im vergangenen August verkündete Hazel, dass sie Baby Nummer zwei erwartet. Und nun plaudert der TV-Star aus: Ihr Kind ist schon auf der Welt!

Die freudigen News verkünden Hazel und Thomas nun ihrem Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis". "Wir haben ein neues Baby zu Hause", berichtet die 30-Jährige total stolz. Zudem schwärmen die LOL-Bekanntheit und ihr Liebster bereits vom Alltag mit zwei Sprösslingen. "Ich finde es viel normaler, mit zwei Kindern als mit einem, weil man einfach weiß: Ich bin in der Unterzahl. Ich muss mich geschlagen geben", erklärt Hazel.

Aus der Beschreibung ihrer Podcast-Ausgabe geht hervor, dass sich Hazel und Thomas wieder über ein Mädchen freuen durften. Zufriedener könnten die beiden aktuell wohl kaum sein – das gilt wohl besonders für Hazel. "Du bist, wenn ich das so richtig einschätzen kann, so glücklich wie noch nie in deinem Leben zuvor, oder?", fragt Thomas sie im Plausch. Daraufhin antwortet die frischgebackene Zweifachmama: "Ich weiß auch nicht, was los ist. Dieses Kind ist herausgekommen und ich habe sofort Quatsch gemacht mit dem Kind."

