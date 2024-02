Nicht bei Taylor? Travis Kelce bleibt noch in Kansas City

Er ist noch nicht bei ihr. Eigentlich könnte Travis Kelce (34) jetzt seine Freundin besuchen. Der Footballspieler hat vor Kurzem den Super Bowl gewonnen und kann sich nun auf eine lange Pause freuen, bis die nächste Saison anfängt. Taylor Swift (34) befindet sich aktuell auf ihrer "Eras"-Tour in Australien. Eigentlich ein guter Grund für den Sportler, einen Ausflug nach Down Under zu machen, aber: Travis genießt seine Freizeit lieber in Kansas City!

Während Taylor das erste Wochenende ihrer Australien-Tour in Melbourne erlebte, blieb Travis entspannt zu Hause. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie der Tight End am Samstag in einem auffälligen Rolls-Royce vor seinem Lieblingsrestaurant in Kansas City vorfährt und mit einem Freund etwa eine Stunde im Lokal verbringt. Travis' Abwesenheit bei Taylors Konzerten überrascht die Fans, da er im "New Heights"-Podcast Hinweise darauf gegeben hatte, bald zu verreisen.

Der Footballstar hätte nächstes Wochenende noch einmal die Chance, die "Cruel Summer"-Sängerin zu unterstützen, wenn sie in Sydney auf der Bühne steht. Aber auch ohne Travis bricht die Popikone Rekorde: Bei ihrer Show in Melbourne schauten ihr 96.000 Fans zu – mehr als jemals zuvor bei einem Taylor-Swift-Konzert.

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, 2023

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, Sportler, und Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift während ihrer "Eras"-Tour

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de