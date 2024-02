96.000 Fans: Taylor Swift bricht Rekord bei ihrem Konzert!

Sie hat ordentlich Grund zu feiern! Nach Taylor Swifts (34) Besuch beim diesjährigen Super Bowl in Las Vegas, bei dem sie die Mannschaft ihres Partners Travis Kelce (34) erfolgreich unterstützte, setzt die "Wildest Dreams"-Sängerin ihre Welttournee fort und erreicht mit ihrem Konzert in Australien einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere – selbst der Weltstar ist baff. Taylor bricht mit ihrem Publikum einen Rekord!

Wie Hello! berichtet, haben sich 96.000 Fans der Sängerin für ihren Auftritt versammelt. "Das ist die größte Show, die wir auf dieser Tournee gemacht haben, oder auf jeder Tournee, die ich je gemacht habe", verkündet die 34-Jährige. Sie sei überwältigt, wie viele Menschen zu ihrer Show gekommen sind.

Neben ihrem Gesang hat die Pop-Musikerin auch noch andere Talente – eines davon bewies sie im Stadion, als die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49er um den Sieg eines der größten Sportevents kämpften. Im Podcast "New Heights" schwärmte der NFL-Star und Taylors Liebster Travis, wie gut seine Freundin Getränke auf Ex trinken kann. "Sie ist ein Profi", betonte er.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift beim Super Bowl 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de