Clementine Vaughn tritt in Mama Claudia Schiffers Fußstapfen

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Claudia Schiffer (53) und Matthew Vaughn (52) sind seit mehr als 20 Jahren miteinander verheiratet. Aus der Ehe des Models und des Regisseurs gehen drei Kinder hervor. Die älteste, Clementine Vaughn (19), mied bislang größtenteils die Öffentlichkeit. Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden: Clementine tritt in die Fußstapfen von Mama Claudia!

Die 19-Jährige zieht nach New York, um dort wie ihre berühmte Mama den Sprung ins Modelbusinss zu schaffen. "Ich habe das Ende des Erfolgs gesehen", erklärt Clementine ihre Entscheidung im Interview mit der britischen Vogue. Jahre zuvor hatte Claudia auch den Sprung in den Big Apple gewagt und startete als Supermodel so richtig durch. Diesen Plan hat offenbar nun auch der Promi-Spross.

Doch eigentlich hatte Claudia ihre Kinder bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten. "Matthew und ich haben bewusst versucht, allen drei Kindern eine normale Kindheit zu ermöglichen, was bedeutet, dass wir sie völlig aus dem Rampenlicht herausgehalten haben", erklärte die 53-Jährige im Interview mit Vogue Germany. Sobald ihre Kids volljährig seien, dürften sie natürlich selbst über ihren Werdegang entscheiden.

Clementine Vaughn

Claudia Schiffer, Edward Enninful, Donatella Versace und Tochter Clementine Vaughn, September 2023

Claudia Schiffer, Model

