Claudia Schiffer wollte "normale Kindheit" für ihre Kids

Sie wollte für ihre Kinder nur das Beste! Claudia Schiffer (53) und Matthew Vaughn (52) sind seit mehr als 20 Jahren glücklich miteinander verheiratet. Gemeinsam haben das Model und der Regisseur drei Kinder, die das Paar bisher jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushält. Und das hat auch gute Gründe: Claudia wollte immer eine normale und bodenständige Kindheit für ihre Kids.

"Matthew und ich haben bewusst versucht, allen drei Kindern eine normale Kindheit zu ermöglichen, was bedeutet, dass wir sie völlig aus dem Rampenlicht herausgehalten haben", erklärt die 53-Jährige im Interview mit Vogue Germany. Claudia und Matthew hätten ihren Nachwuchs zu ausgeglichenen und bodenständigen Menschen erziehen wollen. "Jetzt, wo sie älter sind, liegt es natürlich an ihnen, ob sie in unsere Fußstapfen treten oder etwas ganz anderes machen wollen", fügt das Supermodel hinzu.

Zuletzt sah es ganz danach aus, als wollten Claudias Kids ebenso wie ihre berühmten Eltern ins Rampenlicht treten. Bei der Premiere des Films "Argylle", bei dem Matthew Regie geführt hatte, posierte das Supermodel mit zwei seiner Kinder. Das zeigen Fotos, die die Blondine via Instagram teilte. Clementine (19) trug ein transparentes Kleid, während ihr Bruder Caspar mit einem schicken Anzug überzeugte.

Getty Images Claudia Schiffer und Matthew Vaughn

Getty Images Claudia Schiffer, Model

Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer (Mitte) posiert mit Emma Rogue (L.) und Tochter Clementine Vaugh, September 2023

