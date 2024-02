UK-"Let's Dance"-Profi Robin Windsor stirbt mit 44 Jahren

Große Trauer um Robin Windsor. Der Profitänzer trat bereits mehrere Jahre in Folge bei Strictly Come Dancing, der britischen Version von Let's Dance, auf. Spezialisiert hatte er sich vor allem auf die lateinamerikanischen Tänze. Er stand auch schon bei den Weltmeisterschaften für England auf dem Parkett. Doch nun gibt es traurige Neuigkeiten: Robin ist mit gerade einmal 44 Jahren verstorben.

Die Nachricht von Robins Tod wird heute durch seine eigens gegründete Organisation für Standard- und Lateintänze "Burn The Floor" bekannt. "Er hinterlässt eine Lücke in unseren Herzen, die nie gefüllt werden kann, aber unsere wunderbaren Erinnerungen werden für immer bleiben", heißt es laut The Sun in dem Statement. Zu den Todesumständen des Briten ist bisher nichts bekannt. Aber einer seiner Kollegen, James Jordan (45), meldete sich bereits zu Wort: "Jeder, der ihn kannte, verehrte ihn, von seinen prominenten Partnern bis zu seinen Arbeitskollegen. Wir werden dich vermissen, alter Freund."

Seine jahrelange Karriere führte Robin nicht nur auf das Tanzparkett, sondern auch auf die Theaterbühne. Er trat mit "Burn the Floor" bei Tanzshows auf der ganzen Welt auf. 2009 gipfelte das in einem Auftritt am New Yorker Broadway und ein Jahr später im Londoner West End. Danach tanzte er nicht nur für "Strictly Come Dancing", sondern auch für Dancing with the Stars in Australien.

Anzeige

Getty Images Robin Windsor, Tänzer

Anzeige

Getty Images Robin Windsor im Juni 2022 in London

Anzeige

Getty Images Robin Windsor im Februar 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de