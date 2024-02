Tragische Enthüllungen über den verstorbenen Robin Windsor!

So sehr litt er vor seinem Tod! Robin Windsor (✝44) war als Profitänzer bei Strictly Come Dancing bekannt geworden – nach einer schweren Rückenverletzung flog er 2013 jedoch aus der Show. Vor wenigen Wochen schockierte die traurige Nachricht von seinem Tod dann die Tanzwelt. Während zu den näheren Umständen seines Todes noch nichts bekannt ist, werden nun weitere gesundheitliche Details publik: So starke Schmerzen hatte Robin nach der Verletzung!

"Eines Tages kam er zu mir und sagte: 'Bitte hilf mir, ich habe so starke Schmerzen in meiner Schulter', und er zitterte vor Schmerzen", verriet sein ehemaliger TV-Kollege Graziano Di Prima (29) gegenüber Mail Online. Dennoch gönnte sich Robin keine Pause: "Wir haben zwei Wochen lang ununterbrochen geprobt. Ich konnte die Schmerzen sehen, aber er wollte nicht aufhören." Eine andere Quelle berichtete im Gespräch mit Express zudem, dass Robin von den "Strictly Come Dancing"-Bossen trotz der schlimmen Rückenschmerzen keine finanzielle Unterstützung für die notwendige OP erhalten habe.

Doch damit nicht genug: Laut The Sun hatte Robin über die seelischen wie körperlichen Auswirkungen in einem früheren Interview berichtet. "Ich bin in Blackpool gestürzt, auf einem Marmorboden gelandet und habe mir eine Bandscheibe im Rücken geprellt, woraufhin ich in eine Abwärtsspirale geriet", gestand Robin. Sein Gesundheitszustand führte dann zum tragischen TV-Aus: "Ich bekam einen Anruf, in dem es hieß: 'Danke für deine harte Arbeit in der Show, aber wir brauchen dich nicht mehr.' Das tat mehr weh als alles andere."

Getty Images Robin Windsor im Februar 2016

Getty Images Robin Windsor, Profitänzer

Instagram / robinwindsor Robin Windsor, britischer Profitänzer

