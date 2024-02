Robin Windsors Familie schreibt ein emotionales Statement

Robin Windsor (✝44) wird schmerzlich vermisst. Vor wenigen Tagen war die Nachricht bekannt geworden, dass der Profitänzer überraschend verstorben ist. Bisher ist sein Ableben recht mysteriös, denn es gibt noch keine Informationen zu den Todesumständen oder Ursachen. Dafür trauerten schon diverse Kollegen aus der Show Strictly Come Dancing im Netz um ihren Freund. Nun meldet sich auch Robins Familie zu Wort und bedankt sich mit emotionalen Worten für die Anteilnahme.

Über eine offizielle Erklärung wenden sich Robins Hinterbliebene an die Fans und Freunde, die sich gemeldet haben. "Wir möchten uns bei allen bedanken, die unserem geliebten Robin so viel Liebe entgegenbringen und ihn feiern", heißt es laut The Mirror in dem Statement. Man verstehe zwar, dass das öffentliche Interesse gerade groß sei, aber die Familie brauche im Moment Zeit, den "Schock und die Trauer" zu verarbeiten. "Wir bitten darum, auf die Bedürfnisse unserer Familie und Freunde Rücksicht zu nehmen und unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren", lautet die Bitte der Angehörigen.

Auch wenn derzeit noch nichts zu Robins Todesursache bekannt ist, so wurde bereits klar, dass es ihm in den vergangenen Monaten nicht gut gegangen war. Seine Tanzpartnerin Kristina Rihanoff erklärte bei Instagram, dass der Brite offen mit mentalen Schwierigkeiten umgegangen war. Er habe "seine psychischen Probleme und Selbstmordgedanken" kommuniziert.

Getty Images Robin Windsor im Juni 2022 in London

