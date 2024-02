Vor seinem Tod: Setzte TV-Aus Robin Windsor etwa zu sehr zu?

Wie ging es Robin Windsor (✝44) wirklich? Der Profitänzer war durch Strictly Come Dancing bekannt geworden. Doch vor wenigen Tagen ging die Nachricht von seinem Tod um die Welt. Bisher gibt es noch keine Informationen zu den Umständen seines Ablebens. Während die Tanzwelt trauert, fragen sich viele, was geschehen ist. Nun wird bekannt, dass Robin eine Absage für eine neue Staffel "Strictly Come Dancing" vor seinem Tod schwer zu schaffen machte.

Wie The Sun berichtet, offenbarte Robin in einem Interview, dass ein Unfall seine TV-Karriere beendete. Der Sturz habe ihn extrem belastet – körperlich wie psychisch. "Ich bin in Blackpool gestürzt, auf einem Marmorboden gelandet und habe mir eine Bandscheibe im Rücken geprellt, woraufhin ich in eine Abwärtsspirale geriet", soll der Brite erzählt haben. Weil er aber weitertanzte, verschlechterte sich sein Zustand und ein TV-Auftritt wurde unmöglich: "Ich bekam einen Anruf, in dem es hieß: 'Danke für deine harte Arbeit in der Show, aber wir brauchen dich nicht mehr.' Das tat mehr weh als alles andere."

Immerhin hatte sich die Produktion von "Strictly Come Dancing" bald nach Robins Tod zu Wort gemeldet. "Die gesamte 'Strictly Come Dancing'-Familie ist zutiefst betrübt über die Nachricht von unserem lieben Freund Robin Windsor. Er war nicht nur ein außergewöhnlicher Tänzer und Choreograf, sondern auch ein fürsorglicher, rücksichtsvoller und freundlicher Mensch", hatte ein Sprecher sich an den früheren Kollegen erinnert.

Anzeige

Getty Images Robin Windsor, Tänzer

Anzeige

Instagram / robinwindsor Robin Windsor, britischer Profitänzer

Anzeige

Instagram / robinwindsor Robin Windsor, Profitänzer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de