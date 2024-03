"Strictly Come Dancing"-Star Robin Windsor wird beigesetzt

Robin Windsor (✝44) wird in einer privaten Zeremonie beerdigt. Der Profitänzer starb bereits Ende Februar. Nun gibt seine Familie bekannt, dass die Beerdigung in seiner Heimatstadt Ipswich im englischen Suffolk stattfinden wird. "Die Beisetzung wird ein privater Gottesdienst für geladene Familienangehörige, Freunde und Kollegen sein, die für Robin sowohl im Privatleben als auch in seiner beruflichen Laufbahn wichtig waren", heißt es laut The Standard in dem Statement. Die Hinterbliebenen betonen außerdem, dass sie für alle Beileidsbekundungen und Erinnerungen an den Briten dankbar seien.

Zu Robins genauer Todesursache ist bisher nichts bekannt. Lediglich die Tatsache, dass sein verletzungsbedingtes Ausscheiden aus der Show Strictly Come Dancing ihm sehr zusetzte, ebenso wie die Verletzungen selbst. So soll er unter anderem unter starken Schmerzen in der Schulter gelitten haben. Sein Kollege Graziano Di Prima (29) offenbarte im Interview mit Daily Mail, dass er beobachten konnte, wie sein Freund unter den Schmerzen litt, aber dennoch nicht aufhörte zu proben. Robins Familie möchte sich auch jetzt nicht zur Todesursache äußern: "Als Familie bitten wir darum, dass es keine weiteren beunruhigenden Spekulationen mehr gibt. Wir danken euch, dass ihr unsere Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit respektiert."

Die Nachricht von Robins frühem Tod war durch ein offizielles Statement, das The Sun vorlag, um die Welt gegangen: "Er hinterlässt eine Lücke in unseren Herzen, die nie gefüllt werden kann, aber unsere wunderbaren Erinnerungen werden für immer bleiben." Schnell meldeten sich zahlreiche Kollegen zu Wort und bekundeten ihre Trauer. So schrieb unter anderem James Jordan (45) im Netz: "Jeder, der ihn kannte, verehrte ihn, von seinen prominenten Partnern bis zu seinen Arbeitskollegen. Wir werden dich vermissen, alter Freund."

Instagram / robinwindsor Robin Windsor, Profitänzer

Getty Images Robin Windsor, Tänzer

