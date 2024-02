Bestätigt: Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern im Sommer!

Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Thomas Tuchel (50) übernahm im vergangenen Jahr das Amt von Julian Nagelsmann und wurde neuer Trainer des FC Bayern München. Doch in den vergangenen Monaten lief es alles andere als optimal für den deutschen Rekordmeister. Zuletzt verloren sie beispielsweise gegen den VFL Bochum. Thomas' Stuhl wackelte ohnehin schon länger. Nun ist es aber besiegelt: Im Sommer gehen Trainer und Verein getrennte Wege!

Wie der FC Bayern München nun offiziell bekannt gibt, habe man sich zusammengesetzt und entschieden, ab Sommer einen Schlussstrich zu ziehen. "Der FC Bayern München und Cheftrainer Thomas Tuchel haben gemeinsam entschieden, die ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 datierte Zusammenarbeit bereits zum 30. Juni 2024 zu beenden", heißt in der Pressemitteilung. Bis dahin würde jeder Einzelne des Fußballklubs alles dafür geben, um "einen maximalen Erfolg" in dieser Saison einzufahren. Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen erläutert des Weiteren, dass er ein offenes, gutes Gespräch mit Thomas dazu gehabt hätte. Der derzeitige Tabellenzweite der ersten Fußballbundesliga strebe in der kommenden Saison eine "sportliche Neuausrichtung" ohne seinen aktuellen Coach an.

Dem Champions-League-Sieger von 2013 droht in der aktuellen Saison eine regelrechte Blamage. Derzeit steht Bayer 04 Leverkusen klar auf dem ersten Tabellenplatz und hat die Meisterschaft fest im Visier. Sollten sie sich am Ende durchsetzen, wäre es für den FC Bayern München die erste titellose Saison seit 2011.

