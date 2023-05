"Auf gutem Weg": Kehrt Manuel Neuer ins Bayern-Tor zurück?

Steht Manuel Neuer (37) bald wieder im Tor des FC Bayern München? Der Verein hatte am vergangenen Wochenende die Meisterschaft gewonnen – wenn auch denkbar knapp. Manuel fehlte im letzten Spiel der Saison allerdings, genauso wie in der gesamten Rückrunde. Der Keeper hatte sich im Winterurlaub schwer verletzt. In den vergangenen Monate tat er alles, um bald wieder zwischen den Pfosten stehen zu können. Bedeutet dies das Aus für seinen Ersatz Yann Sommer (34)?

Auf die Frage von Bild, wann er wieder im Bayern-Tor stehen wird, antwortete Manuel: "Ich bin auf einem guten Weg!" Außerdem gehe es ihm gut und es sei alles in Ordnung. Auch Trainer Thomas Tuchel (49) ließ bereits durchblicken, dass der Spitzentorwart wieder die Nummer eins werden wird. "Er brennt sowieso und würde am liebsten morgen im Tor stehen, wenn es nach ihm geht. Wir werden da kein Zeitfenster aufmachen und ihm keinen Rucksack aufsetzen."

Was wird nun aus Manuels Ersatz Yann? "Ich freue mich erst einmal riesig über diesen Meistertitel! Jetzt kommt dann die Nationalmannschaft und die Ferien. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag hier in München, bin ja noch nicht so lange hier. Also ganz entspannt", beantwortete er die Frage nach seiner Zukunft.

Getty Images Thomas Tuchel, Trainer des FC Bayern München

Getty Images Manuel Neuer, Fußballstar

Getty Images Yann Sommer, Torwart

