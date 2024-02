Ganz natürlich: Kylie Jenner begeistert als Bikini-Babe

Sie mag es auch natürlich! Kylie Jenner (26) überrascht ihre Fans mit Make-up-freien Selfies, während sie auf einem Spiegel-Selfie einen schwarzen Bikini präsentiert. Die 26-jährige Gründerin von Kylie Cosmetics entscheidet sich für ein sexy Ensemble ohne viel Schnickschnack. Den schlichten Look rundet sie mit einem lockeren Dutt ab – ihr Gesicht verschont die US-Amerikanerin dabei vor Make-up und zeigt stattdessen, dass sie sich auch ungeschminkt wohlfühlt. Die Aufnahmen, die sie am Montag auf Instagram teilte, zeigen Kylie im entspannten Urlaubsmodus.

Zusätzlich zu dem Spiegel-Selfie im Bikini gab Kylie Jenner ihren Followern einen weiteren Einblick, indem sie ein Foto vom Pool teilt. Dabei stützt sie sich auf einen Arm, streicht ihre nassen Locken zurück und präsentiert ihr Make-up-freies Strahlen. Unter dem Beitrag schreibt sie: "Mein Zuhause, das von Zuhause entfernt ist", verrät jedoch nicht, wo genau sie sich aufhält. Es scheint jedoch, als verbringe sie einen entspannten Urlaub mit ihrer Schwester Kendall Jenner (28). Das Model postet in ihrer Story nämlich ebenfalls einen Schnappschuss, der es im Pool zeigt. Wie ihre Schwester trug Kendall darauf einen schlichten, schwarzen Bikini, der freien Blick auf ihre knackige Kehrseite gab – die beiden haben offenbar den gleichen Geschmack!

Das Geschwisterduo und seine berühmte Familie sind bekannt für luxuriösen Reisen und lassen die Fans regelmäßig an ihrem glamourösen Leben teilhaben. Kendall teilte im Netz Mitte Februar bereits Einblicke in einen tropischen Urlaub mit Freunden – auf einem Instagram-Foto posierte sie dabei offenbar sogar nackig in der Dämmerung! Ihre Schwester scheute sich nicht, ihre Bewunderung für Kendalls Fotos auszudrücken und kommentierte das Bild ihrer Schwester mit "Heiß". Die beiden Frauen unterstützen einander stets und zeigen das auch offen.

Bevor sie ihren atemberaubenden Körper in dem winzigen schwarzen Bikini zur Schau gestellt hatte, glänzte Kylie Jenner aber auf einer ganz anderen Bühne – nämlich bei der diesjährigen Paris Fashion Week. Vor vier Wochen zeigte sie, dass Stil und Familie bei ihr Hand in Hand gehen, als sie zusammen mit ihrer entzückenden Tochter Stormi Webster (6) eine der größten Modenschauen der Welt besuchte. In Paris bewiesen Kylie und die Fünfjährige, dass guter Stil tatsächlich in der Familie liegt. Bei der Valentino-Show präsentierten sie sich in passenden Outfits, die die Blicke auf sich zogen. Kylie strahlte in einem Bodycon-Kleid von Maison Valentino und Stormi in einem kleinen Kleid mit ähnlichen Federdetails – beide vervollständigten ihren Look mit eleganten, dunklen Sonnenbrillen. Dieses außergewöhnliche Mutter-Tochter-Duo setzte in Sachen Mode ein klares Zeichen.

