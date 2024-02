Insolvenz: Gerichtsvollzieher nehmen Katie Prices Pferd mit

Steckt sie noch tiefer in Schwierigkeiten, als gedacht? Katie Price (45) ist insolvent. Derzeit muss sie sich vor Gericht verantworten, verzögert jedoch stets das Verfahren. In der Vergangenheit klopften deshalb bereits die Gerichtsvollzieher bei dem Realitystar an. Anscheinend konnte die Britin bislang ihre finanzielle Misslage nicht verbessern. Nun trifft es sie erneut hart – Katie wurde ihr liebstes Pferd genommen!

Es ist ein harter Schlag für das Boxenluder. The Sun berichtet: "Katies Nachbarn gehen davon aus, dass Wallis zusammen mit einem anderen Pferd, das sie besitzt, von den Gerichtsvollziehern mitgenommen worden sei." Wallis sei der ganze Stolz des ehemaligen Erotikmodels. Sie kaufte den Hengst 2009 für fast 300.000 Euro und teilt seither regelmäßig Schnappschüsse von ihren gemeinsamen Reitausflügen im Netz. In letzter Zeit blieben diese jedoch aus.

Doch bei ihrem geliebten Pferd wird es voraussichtlich nicht bleiben, wenn die dreifache Mutter nicht etwas an ihrem Verhalten ändert. Rund 890.000 Euro soll Katie Berichten zufolge dem Finanzamt schulden. Anfang des Monats wurde wohl bereits ihr umfangreicher Fuhrpark einkassiert.

Katie Price, britischer Reality-TV-Star

Katie Price

Katie Price, ehemaliges Erotikmodel

