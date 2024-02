Mit diesem Syndrom hat schwangere Clea-Lacy Juhn zu kämpfen

Momentan geht es ihr nicht so gut. Vor wenigen Tagen verkündete Clea-Lacy Juhn (32) stolz, dass sie und ihr Partner Hasim ihr erstes Kind erwarten. Seitdem nimmt die einstige Bachelor-Siegerin ihre Follower regelmäßig mit durch den Alltag und verrät auch das ein oder andere Detail zu ihrer Schwangerschaft – und diese macht sich mittlerweile bemerkbar: Clea-Lacy hat mit diesem Syndrom zu kämpfen!

"Zu Beginn hatte ich extreme Müdigkeit und hätte den ganzen Tag schlafen können", erzählt die 32-Jährige im RTL-Interview. Das habe sich mittlerweile aber geändert: "Ich habe seit circa drei Wochen das Restless-Legs-Syndrom, starke Schmerzen am unteren Rücken und fast täglich Migräne." Das Syndrom verursacht Unruhe, Zucken und Brennen in den Beinen, wovon auch Clea-Lacy betroffen sei. "Das alles lässt mich nur ein, zwei Stunden in der Nacht schlafen, sodass ich ziemlich neben mir stehe", klagt sie.

Abgesehen davon, gehe es der werdenden Mama gut. Die ersten Schwangerschaftsgelüste würden sich auch so langsam entwickeln. "Ich habe Gelüste auf Früchte und Salat und kaum auf Süßes. Was ich bisher ganz gut finde. Wer weiß, was sich noch tut", plaudert Clea-Lacy aus.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im Februar 2024

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Partner Hasim

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Mai 2023

