Olli ist mit den Söhnen in Amerika: Amira Pocher leidet!

Ihr Mutterherz blutet! Amira (31) und Oliver Pocher (46) hatten sich vergangenes Jahr getrennt, woraufhin ein erbitterter Rosenkrieg entbrannte. Mittlerweile scheinen sich die Wogen zwar langsam wieder zu glätten, dennoch ist die Österreicherin nicht mit von der Partie bei dem Geburtstagstrip des Comedians: Zusammen mit den zwei kleinen Söhnen machte sich der Moderator auf nach Miami zu seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) und seinen älteren drei Kids. Amira vermisst ihren Nachwuchs aber schmerzlich!

In ihrem Podcast "Liebes Leben" wird die Influencerin sehr emotional, als sie von dem Abschied vor der Reise berichtet: "Ich habe geweint, als müsste ich meine Kinder für immer abgeben." Dennoch betont Amira, hinter der Entscheidung zu stehen: "Das Letzte, was ich will, ist dem Papa da im Weg zu stehen." Außerdem freue sie sich für ihre Söhne, die in Florida auch Zeit mit ihren Halbgeschwistern verbringen. "Alles wird gut", gibt sie sich tapfer.

Auch Olli zeigte sich in den letzten Tagen von seiner weichen Seite: Vor wenigen Tagen ließ er das vergangene Jahr in einem Instagram-Post noch mal Revue passieren. "Mir ist in den vergangenen zwölf Monaten mehrfach das Herz gebrochen worden und es schmerzt manchmal immer noch", lauten die rührenden Zeilen. Doch Olli ist froh, seine Kinder an seiner Seite zu haben: "Heute diesen Tag zusammen mit meinen fünf Kindern zu verbringen, ist mehr als ein Geschenk."

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

Instagram / Ck6Daj5oSEM Amira Pocher, Moderatorin

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seinen Kids

