Vermeintliche Trennung? Larsa Pippen bereut gelöschte Fotos

Larsa Pippen (49) gesteht sich Fehler ein! Die Beziehung der "Real Housewives of Miami"-Darstellerin und Marcus Jordan (33) ist momentan in aller Munde. Erst kürzlich gab es Gerüchte, dass sich die beiden getrennt haben sollen. Dann wurden sie wieder zusammen und Larsa sogar mit einem verdächtigen Ring am Finger gesehen. Doch irgendwie scheint noch immer keine Ruhe einzukehren: Larsa bereut es, die gemeinsamen Fotos mit Marcus gelöscht zu haben!

"Ich habe das Gefühl, dass ich sehr emotional war. Ich wünschte, ich hätte diese Fotos nicht gelöscht", gesteht die 49-Jährige im Podcast "Two T's in a Pod". Larsa bereue ihre impulsive Handlung zutiefst: "Ich habe sie nicht einmal archiviert, ich habe sie einfach gelöscht." Sie habe sich nicht richtig geliebt gefühlt und sich daraufhin von Marcus distanziert.

Schon kurz nach der öffentlichen Schlammschlacht schlenderte das Paar wieder gemeinsam durch die Straßen von Miami. Paparazzi-Fotos zeigen, wie der Basketballer zärtlich über den Rücken seiner Freundin streichelt. Laut Augenzeugen, die sich gegenüber TMZ äußerten, verließ das Pärchen anschließend einen Blumenladen – passend zum Valentinstag – mit einer riesigen Vase voller Rosen.

Larsa Pippen und Marcus Jordan

Larsa Pippen und Marcus Jordan im Februar 2023

Larsa Pippen und Marcus Jordan

