Indizien: Sind Larsa Pippen und Marcus Jordan getrennt?

Ist ihre Liebe etwa zerbrochen? Bereits seit 2022 hatte es Gerüchte gegeben, dass Larsa Pippen (49) und Marcus Jordan (33) miteinander anbandeln. Nachdem der Realitystar und der Ex-Basketballspieler die Spekulationen immer wieder entkräftet hatten, machten die Turteltauben ihre Liebe am vergangenen Valentinstag nun öffentlich. Zuletzt war sogar von einer baldigen Verlobung und von Hochzeitsplänen die Rede. Doch das könnte nun der Vergangenheit angehören: Es scheint, als hätten sich Larsa und Marcus getrennt!

Darauf deuten zumindest die aktuellen Aktivitäten der "The Real Housewives of Miami"-Bekanntheit und des Sportlers hin: Die beiden sind sich auf Instagram entfolgt und haben außerdem alle gemeinsamen Fotos gelöscht. Zudem fragte Larsa am Sonntag in ihrer Story: "Sollten deine Freunde deinem Ex entfolgen?" Marcus selbst verbrachte den Abend anscheinend ohne die TV-Persönlichkeit: Er sah sich den Super Bowl mit seinem Vater Michael Jordan (60) an.

Ob das ein kleiner Seitenhieb gegen Larsa sein soll? Immerhin scheint Marcus' Vater nicht sonderlich begeistert von dem Liebesverhältnis seines Sohnes mit der Fernsehbekanntheit zu sein: Reporter von TMZ hatten den Basketball-Star vor einigen Monaten gefragt, ob er die Beziehung seines Sohnes gutheiße. Daraufhin hatte dieser entschieden mit dem Kopf geschüttelt und seine Aussage mit einem klaren "Nein!" untermauert.

Getty Images Larsa Pippen auf einer Party, November 2019

Instagram / heirmj523 Marcus Jordan, Sohn von Michael Jordan

Getty Images Michael Jordan im Januar 2020

