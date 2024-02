Dschungelcamp hatte 2024 die beste Reichweite seit Jahren!

Das Dschungelcamp hat in diesem Jahr besonders hohe Wellen geschlagen. Vor zweieinhalb Wochen flimmerte das große Finale der Realityshow über die Bildschirme, in dem Lucy Diakovska (47) zur Siegerin gekürt wurde. Sie hatte sich vor allem in den Dschungelprüfungen wacker geschlagen. In der 17. Staffel waren aber nicht nur die Challenges im Fokus: Kim Virginia Hartung (28) rechnete zum Beispiel mit ihrem Ex Mike Heiter (31) ab, der sich wiederum in Leyla Lahouar (27) verguckte. Das Ganze zog offenbar außerordentlich viele Zuschauer in seinen Bann.

In einer RTL-Pressemitteilung heißt es, dass "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" in diesem Jahr die höchsten Reichweiten seit 2017 erzielte. Im Schnitt schalteten 4,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was dem Sender einen Marktanteil von 23,1 Prozent und damit die besten Werte seit 2020 bescherte. In der jungen Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen waren es sogar 33,5 Prozent und damit die besten Werte seit 2017.

Erst vor wenigen Tagen wurde das große Dschungelcamp-Nachspiel ausgestrahlt, in dem es noch einmal ordentlich zur Sache ging. Kim zoffte sich wieder mit Mike, der aber nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte. Bei den Zuschauern kam die Folge hingegen eher weniger gut an. "Uff, war das anstrengend" und "Anstelle dieser ewigen Drama-Scharade hätte ich gerne mehr von Fabio Knez, Lucy Diakovska und Dr. Bob (74) gesehen", beschwerten sich nur zwei von vielen Nutzern auf X.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Der Dschungelcamp-Cast 2024 mit den Moderatoren

Anzeige

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! / RTL, RTL Leyla, Twenty4tim, Mike und Kim im Dschungelcamp

Anzeige

Stefan Thoyah Kim Virginia, Twenty4tim und Mike Heiter im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de