"Lügner": Packt Cora Schumacher bald über Oliver Pocher aus?

Es geht in die nächste Runde! Zu Beginn schien alles rosig zu sein: Im diesjährigen Dschungelcamp schwärmte Cora Schumacher (47) von Oliver Pocher (46) und verriet, dass der Komiker und sie eine Affäre begonnen hatten. Der Comedian machte sich kurz darauf über das Model öffentlich lustig. Nachdem es so schien, als sei der Streit zwischen Cora und Oliver abgeflacht, scheint er nun erneut aufzuflammen.

"Girls, lasst die Tür besser zu, wenn irgendein 'Liebeskasper' vor eurer Tür steht...", schreibt die 47-Jährige unter ihr neues Instagram-Video. Es scheint, als beziehe sich Cora auf Oliver Pocher, der momentan mit seiner "Liebeskasper"-Show auf Tournee ist. In seiner Show nimmt Oliver sowohl Cora als auch seine Ex Amira ordentlich aufs Korn. Die Hashtags unter Coras Video sprechen für sich: "Die wahre Geschichte folgt", "Meine Geschichte" und "Lügner" deuten an, dass Cora bald ihre Version der Vorkommnisse darlegen wird.

Die Meinungen in den Kommentaren variieren jedoch sichtlich: "Der nächste Reinfall steht schon in den Startlöchern", schreibt ein User unter Coras Video. "Hahaha, der ist spitze... Gib dem 'Kasper' saures", schreibt ein anderer Follower. "Einfach das Leben genießen und nicht nach einem Mann suchen, so sehe ich das", versucht ein weiterer Fan Cora gut zuzureden.

Cora Schumacher, TV-Star

Oliver Pocher, Comedian

Cora Schumacher, TV-Star

