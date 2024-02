Twenty4tim gibt zu: Der Kuss mit Kim Virginia war gestellt!

War etwa alles nur Show? Twenty4tim (23) und Kim Virginia Hartung (28) nahmen in diesem Jahr gemeinsam am Dschungelcamp teil. Dort bauten die Influencer eine enge Freundschaft auf, die auch nach der Show bestehen blieb. An Karneval wurden die beiden dann beim Knutschen erwischt. Kurz darauf erklärte der TikToker, dass er die Ex-Temptation Island-Verführerin auf einer Beziehungsebene kennenlernen will. Doch war die Knutscherei etwa doch nur für mehr Aufmerksamkeit?

In einem Q&A auf Instagram gesteht der 23-Jährige nun, dass der Kuss absichtlich gefilmt und mit seinem Wissen ins Netz gestellt wurde: "Das war einfach ein Joke von uns allen und daraus ist einfach ein bisschen mehr geworden." Er habe seine Follower jedoch nicht hinters Licht führen wollen. "Hätte ich etwas inszenieren wollen, dann hätte ich mir wohl etwas mehr Mühe gegeben und das nicht einfach meine Freundin posten lassen", stellt Tim klar.

Dass er sich mit Kim mehr vorstellen könne und sie ernsthaft kennenlernen möchte, sei aber dennoch die Wahrheit, wie er seinen Fans versichert. "Ich möchte sie einfach entspannt kennenlernen, ohne großen Druck. Wenn sich was ergibt, dann ist das so. Wenn nicht, dann ist das auch okay und wir bleiben bestimmt weiterhin in Kontakt."

Anzeige

Getty Images Twenty4tim im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, 2024

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Persönlichkeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de