Nur für Fame? Twenty4tim und Kim Virginia knutschen heftig

Was diese Aktion wohl soll? Im Dschungelcamp bauten Kim Virginia Hartung (28) und Twenty4tim (23) eine enge Freundschaft auf. Während Tim die Zuschauer mit seiner lustig offenen Art aber eher begeisterte, machte Kim sich durch ihre Zankerei mit Ex-Flirt Mike Heiter (31) wenige Freunde. Doch der Influencer steht auch nach dem Ende des Dschungels hinter seiner Freundin – sehr zum Missfallen seiner Fans. Jetzt werden Tim und Kim sogar beim Knutschen erwischt – aber wofür?

Auf TikTok kursiert ein Video, in dem Tim und Kim vor einem Gebäude stehen und sich unterhalten. Dann beugt sie sich zu ihm und es kommt zu einer leidenschaftlichen Knutscherei. Ob das gestellt ist oder nicht, ist nicht klar. Allerdings sind die Fans entsetzt. "Tim hat sich bei vielen sympathisch gemacht und verbockt es gerade wieder. So schade...", meint ein User und ein anderer schreibt: "Die haben die Kamera doch gesehen und es mit Absicht gemacht". In einem ist sich die Community jedenfalls einig: Der Kuss soll mehr Fame bringen!

Schon während der Zeit im Camp vermuteten einige Zuschauer, dass auch Tim gerne auffällige Aktionen startet, um Aufmerksamkeit zu generieren. Vor allem, dass er und Leyla Lahouar (27) sich im Hintergrund von Mikes und Kims Streit küssten, wurde vom Publikum schnell entlarvt. "Das hat doch gerade gezeigt, dass Tim voll auf Sendezeit aus ist", kommentierte ein Nutzer das Ganze auf X.

RTL Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im Dschungelcamp

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-Sternchen

RTL Twenty4tim, Dschungelcamper 2024

