Liebeskummer? Laut den Fans wirkt Timothée Chalamet genervt

Ist Liebeskummer Schuld an seiner gedrückten Stimmung? Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (28) sind seit vergangenem Jahr ein Paar. Als die The Kardashians-Bekanntheit allerdings zwei süße Valentinstags-Posts veröffentlichte, ohne den Schauspieler zu erwähnen, machten Trennungsgerüchte die Runde. Der jüngste Auftritt des "Wonka"-Stars könnte die bösen Zungen nun weiter befeuern: Bei der Premiere von "Dune 2" in Seoul wirkt Timothée niedergeschlagen!

Auf Reddit tritt Timothées Auftritt in Südkorea eine rege Diskussion los. "Timothée sieht irgendwie müde und genervt aus", meint ein User. "Zendaya (27) und Tim Tam werben für Dune in Seoul […] und tragen passende Outfits. Ist Kylie sauer?", lautet ein weiterer spöttischer Kommentar. Dass sich Kylie wirklich von dem Hottie trennte, ist jedoch nicht bestätigt.

Laut einem Insider, der sich gegenüber The Sun äußerte, ist das Umfeld des 28-Jährigen nicht begeistert von seiner neuen Beziehung. "Er ist plötzlich von Dingen wie Designer-Labels, protzigen Autos, Privatjets und einer großen Gruppe von Jasagern um sich herum fasziniert", so die anonyme Quelle. Timothées Bekanntenkreis wolle sich zwar nicht einmischen, aber sollen es "fast unmöglich finden, sich nicht zu der Veränderung zu äußern."

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Getty Images Zendaya Coleman und Timothée Chalamet, 2024 in Seoul

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

