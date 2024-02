Wow! Kylie Kelce besucht zum ersten Mal eine Fashion Show

Normalerweise kennt man Kylie Kelce als Frau an der Seite von Jason Kelce (36) – der ein erfolgreicher Footballer bei den Philadelphia Eagles und zudem der große Bruder von Travis Kelce (34) ist. Das Paar ist seit 2018 verheiratet und Eltern von drei Töchtern – zusammen mit ihren Kids feuert die Veranstaltungsberaterin ihren Mann des Öfteren von der Tribüne aus an. Nun absolviert Kylie jedoch einen Soloauftritt und glänzt in einem schicken Outfit!

"Meine allererste Modenschau", kommentiert sie stolz einen Schnappschuss, den sie in ihrer Instagram-Story teilt. Kylie war zu Gast bei der Alberta Ferretti Show, die im Rahmen der Mailänder Modewoche stattfand. Das Foto zeigt die 31-Jährige strahlend neben ihrer Sitznachbarin Jodi Kahn, die sie als "beste Sitznachbarin" bezeichnet. Die dreifache Mama trug einen silberglänzenden Hosenanzug, den sie mit einer weißen Bluse kombinierte.

Kylies Schwager Travis datet derzeit Taylor Swift (34) – und die beiden Frauen scheinen sich prächtig zu verstehen: Vor wenigen Wochen feierte sie gemeinsam mit dem Weltstar im Footballstadion einen Sieg der Kansas City Chiefs. Lässig posierten Taylor und Kylie Arm in Arm!

Anzeige

Instagram / kykelce Jason Kelce mit seiner Frau Kylie und den drei Töchtern, August 2023

Anzeige

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Anzeige

Instagram / aricjones Taylor Swift und Kylie Kelce

Anzeige

Wie findet ihr Kylies Outfit bei der Modenschau? Supercool! Mir gefällt ihr Outfit nicht so gut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de