Vierfache Mama: Body-Kommentare prallen an Kylie Kelce ab

Kylie Kelce (33), die Frau des ehemaligen NFL-Stars Jason Kelce (37), hat genug von den ständigen Beurteilungen ihres Körpers nach der Geburt ihres vierten Kindes. Die 33-Jährige, die Ende März ihre Tochter Finnley zur Welt brachte, teilte mit, dass sie von Kommentaren über ihr Aussehen genervt ist – selbst wenn diese als Kompliment gemeint sind. "Wenn ich so aussehen würde, ohne gerade ein Kind bekommen zu haben, würde man dann sagen, ich sehe müde aus? Denn genau das bin ich – sehr müde", sagte Kylie in ihrem Podcast "Not Gonna Lie".

Stattdessen wünscht sich Kylie, dass die Gesellschaft Frauen in ihrer gesamten postpartalen Phase stärker unterstützt, ohne dabei den Fokus auf die Körpersilhouette zu legen. Sie betonte, dass jede Frau ihre eigene Geschwindigkeit habe, um sich körperlich und emotional wieder einzupendeln. Sie erklärte weiter, dass es auch Dinge gebe, die schlichtweg bleiben, wie etwa Dehnungsstreifen. "Aber sehe ich trotzdem verdammt gut aus? Ja", erklärte sie selbstbewusst. Wichtig sei es, sich nicht mit anderen Frauen oder gar mit sich selbst vor der Geburt zu vergleichen.

Bereits zuvor hat sich Kylie in ihrem Podcast offen über Themen wie Körperbild und Gewichtszunahme während ihrer Schwangerschaften geäußert. Mit ihrer offenen Art und ihrem Humor spricht sie vielen Frauen aus der Seele und lässt dabei ihre eigene Unsicherheit nicht aus. Über die Jahre hat sie sich zusammen mit Jason als Stimme für realistische Einblicke in das Leben als Familie etabliert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason und Kylie Kelce, Februar 2025

Anzeige