Zu viel Photoshop benutzt? Carmen Geiss kassiert Shitstorm

Carmen Geiss (58) sorgt für Kritik! Die TV-Persönlichkeit hat sich in der Vergangenheit bereits dem ein oder anderen Umstyling unterzogen. Jüngst ließ sie sich wieder Extensions einsetzen. Doch der neue Look rückt auf den Bildern, auf denen sie ihn präsentierte, eher in den Hintergrund. Stattdessen steht die vermeintliche Bearbeitung der Fotos im Fokus – denn die kommt bei vielen Usern gar nicht gut an. Carmen bekommt haufenweise Hate-Nachrichten.

Unter den Instagram-Fotos, auf denen Carmen ihre neue Haarpracht präsentiert, tummeln sich binnen weniger Minuten zahlreiche kritische Nachrichten. "Die Haare sind super, aber den Filter hast du nicht nötig", findet eine Userin. "Es ist ja okay, wenn man einen Filter benutzt... aber man kann es auch definitiv übertreiben. Das ist dann lächerlich und peinlich" und "Furchtbar unnatürlich", urteilen zwei weitere. Andere vermuten sogar einen kleinen Photoshop-Fail. Carmens Hände sehen auf den Bildern verhältnismäßig groß aus. "Was ist denn da passiert?", fragt sich eine Nutzerin. Viele betonen zudem, dass Carmen ohne die ganze Bildbearbeitung deutlich besser aussehe.

Könnte hinter Carmens veränderter Optik vielleicht auch ein Beauty-Eingriff stecken? Der Die Geissens-Star hat in der Vergangenheit zumindest das ein oder andere Mal nachgeholfen. Dazu gehört unter anderem ein Vampir-Lifting, eine Augen-OP sowie eine Brustvergrößerung. Auch aus ihren Filler-Injektionen macht Carmen kein Geheimnis.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Frau von Robert Geiss

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im Februar 2024

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss nach ihrer Augen-OP

