Anne Wünsche kämpft immer noch vor Gericht gegen Olli Pocher

Anne Wünsche (32) lässt nicht locker. 2021 hatte die Influencerin sich mit Oliver Pocher (45) in die Haare bekommen. Der Komiker hatte ihr in seiner Bildschirmkontrolle vorgeworfen, sich Follower und Likes zu erkaufen. Als Beweis hatte er den Zuschauern einen Überweisungsbeleg gezeigt. Für Anne eindeutig zu viel, die Anschuldigungen seien vollkommen erlogen – sie ging vor Gericht. Und offenbar kämpft sie immer noch gegen Ollis Vorwürfe.

In einem Instagram-Q&A verrät ein Follower Anne, dass er sie nicht gekannt hätte, wenn Olli nicht über sie "gelästert hätte". Die dreifache Mama reagiert jedoch verhalten. "Erinnere mich nicht an diese Zeit! Das war kein Lästern mehr. Er hatte zusammen mit Amira eine Lüge über mich verbreitet und falsche 'Beweise' gepostet. Der Typ hat mich damals richtig fertiggemacht", erklärt sie. Der Streit sei immer noch bei Gericht, aber bald dürfe sie mehr dazu sagen. "Wenn ihr wüsstet, was da alles im Hintergrund noch ablief. Ich habe auch null Mitleid mit dem Typen", ärgert sich die 32-Jährige.

Als wäre das noch nicht genug, warf Olli Anne damals auch vor, ihre Kinder im Netz zu vermarkten. Sie öffnete nämlich damals einen eigenen Account für sich und ihre älteste Tochter Miley. Olli, der selbst mehrfacher Papa ist, fand das total daneben: "Das ist das Negativbeispiel der Kindervermarktung: Abkassieren und total einen an der Waffel haben... "Heute hält Anne ihre Kids mal mehr, mal weniger konsequent aus dem Netz raus.

Anne Wünsche im Juli 2023

Oliver Pocher, Mai 2023

Anne Wünsche mit Tochter Miley und Sohn Sávio, August 2023

