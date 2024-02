Zu streng? Detlef D! Soost macht "Let's Dance"-Ekat Ansage!

Detlef D! Soost (53) schwebte am Freitagabend zum ersten Mal über das Tanzparkett von Let's Dance: Nachdem sich der ehemalige Coach von Popstars jahrelang einer Teilnahme bei der beliebtenTanzshow verwehrt hatte, versucht er dieses Jahr nun doch sein Glück! Seine Tanzpartnerin steht auch schon fest: Zusammen mit Ekaterina Leonova (36) wird er sich die nächsten Wochen an herausfordernden Tanzfiguren versuchen – doch im Vorfeld macht Detlef D! Soost Ekaterina eine Ansage!

Da die beiden in Detlefs Studio in Berlin für die Shows trainieren werden, stellt der Fitnesstrainer mit einem Augenzwinkern klar: "Das ist meine Tanzschule und wenn mir, was nicht gefällt, kann ich diejenigen rausschmeißen." Auch für seine neue Tanzpartnerin scheint er da keine Ausnahme zu machen. "Wenn Ekat zu krass ist, dann muss ich einfach sagen: ‘Entschuldigung, sie haben Hausverbot!’", verrät Detlef im RTL-Interview.

Im Vorfeld hatte die "Let's Dance"-Teilnahme des Berliners für heftige Kritik gesorgt – die Fans witterten einen Wettbewerbsvorteil für Detlef, da dieser jahrzehntelange Erfahrung mitbringt. "Er kann Choreografien, hat Rhythmusgefühl, weiß, was es bedeutet, auf dem Parkett zu stehen. Er hat schon Vorteile", machte ein Fan seinem Ärger auf Instagram Luft.

Anzeige

Getty Images Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova, Februar 2024

Anzeige

RTL / Arya Shirazi Detlef D! Soost, TV-Choreograf

Anzeige

Getty Images Detlef D! Soost, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de