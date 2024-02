Deshalb sagte Detlef D! Soost "Let's Dance" zuvor immer ab

Was hat ihn zuvor abgehalten? In wenigen Tagen ist es endlich wieder so weit: Let's Dance kehrt auf die Bildschirme in ganz Deutschland zurück! Auch in diesem Jahr wollen sich wieder so einige Promis dem TV-Abenteuer stellen. Unter anderem Detlef D! Soost (53). Dass der Choreograf aber bereits einiges an Tanzerfahrung mitbringt, führte bei den Fans zuletzt zu großem Unmut. Ob der Tänzer das ähnlich sieht? Deswegen hat Detlef eine Teilnahme bei "Let's Dance" zuvor immer abgelehnt!

"Ich habe mir die Teilnahme bisher selbst verboten", plaudert der 53-Jährige gegenüber Bild aus. Er habe wohl mit einer voreingenommenen Reaktion der Zuschauer gerechnet. Detlef selbst sieht das mittlerweile aber anders – für ihn sind die Tänze bei "Let's Dance" eine völlig andere Nummer! "Seitdem ich mich mit diesen Tänzen beschäftige, weiß ich, das Brett, was ich da zu bohren habe, ist unglaublich fett. Was ich die letzten 41 Jahre an Tänzen gelernt habe, ist Hip-Hop und Urban Dance. All das muss ich jetzt verlernen", erklärt der gebürtige Berliner.

Einige Fans sind allerdings der Meinung, dass Detlef den anderen im Wettbewerb durchaus überlegen sei. "Er kann Choreografien, hat Rhythmusgefühl, weiß, was es bedeutet, auf dem Parkett zu stehen. Er hat schon Vorteile", bemerkte ein Zuschauer auf Instagram.

