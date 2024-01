Fans über Detlef D! Soosts "Let's Dance"-Teilnahme verärgert

Hat er etwa einen unfairen Vorteil? Detlef D! Soost (53) ist wahrscheinlich Deutschlands berühmtester Fernsehchoreograf. Bekannt wurde der Berliner als Jurymitglied in der Castingshow Popstars. Bald wird der Lehrer aber zum Schüler: Er ist einer der Kandidaten der diesjährigen Let's Dance-Staffel. Doch Detlefs Teilnahme an der Tanzshow kommt nicht bei allen Fans gut an und löst heftige Diskussionen im Netz aus!

Normalerweise beschäftigen sich die Promis bei "Let's Dance" erst wenige Wochen vor Beginn mit dem Tanztraining. Prominente wie beispielsweise Eloy de Jong (50) wurden in der Vergangenheit wegen ihrer Tanzerfahrung sogar abgelehnt. Warum stattdessen Detlef teilnehmen darf, wundert die Fans daher. Auf Instagram schreibt ein User: "Er kann Choreografien, hat Rhythmusgefühl, weiß, was es bedeutet, auf dem Parkett zu stehen. Er hat schon Vorteile." Es gibt aber auch Gegenstimmen – ein anderer Fan verteidigt den einstigen "Popstars"-Juroren: "Latein und Standard ist eine ganz andere Bewegung als Hip-Hop und Streetdance. Es wird eine große Herausforderung für ihn."

Der 53-Jährige bestärkte im Netz die Vermutungen seiner Unterstützer: "Hip-Hop ist halt was ganz anderes als Standard-Tanz. Ich vergleiche das immer damit: Stell dir vor, du hast immer dein Leben lang mit der rechten Hand geschrieben und jetzt musst du mit der linken schreiben." Detlef lässt sich die Vorfreude auf die Teilnahme in seinem Traumformat augenscheinlich nicht nehmen.

ActionPress/ Jochen Zick "Popstars"-Jury 2012, Detlef D! Soost, Lucy Diakovska, Senna Gammour und Ross Antony

Getty Images Detlef D! Soost, 2018

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost im Dezember 2021

