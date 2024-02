Amy Dowden geht es nach Klinikaufenthalt wieder besser

Sie kann endlich wieder lächeln. Amy Dowden (33) hatte Anfang 2023 ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Die Tänzerin hat bereits eine Chemotherapie und eine Mastektomie hinter sich. Nachdem es der Strictly Come Dancing-Bekanntheit besser ging, musste sie vergangene Woche plötzlich ins Krankenhaus. Jetzt meldet sich Amy mit einem Update und gibt Entwarnung – sie ist wieder auf dem Weg der Besserung.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 33-Jährige einige Aufnahmen, die sie total losgelöst zeigen. Zu den Schnappschüssen, die Amy mit einem Cocktail in der Hand zeigen, schreibt sie: "Was für einen Unterschied eine Woche macht! [...] So schön, wieder zurück zu sein." Auf einem anderen Bild ist sie in einem Whirlpool und mit einer Champagnerflasche zu sehen.

Vor einigen Tagen hatte Amy ihrer Community verraten, dass sie einen kleinen Rückschlag einstecken musste. Der TV-Star wurde auf der Beatmungsstation behandelt – ihre Familie stand ihr in dieser schweren Zeit zur Seite. Amys Fans dürften sich freuen, dass sie sich jetzt von den Strapazen erholen kann.

