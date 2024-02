Nach Chemotherapie: Amy Dowden lässt Haarwachstum anregen!

Sie lässt es sich gut gehen! Anfang des vergangenen Jahres machte Amy Dowden (33) ihre Krebserkrankung publik: Die Tänzerin kämpft gegen Brustkrebs und musste sich daher einer Chemotherapie unterziehen. Durch die aggressive Behandlungsmethode verlor die britische Let's Dance-Bekanntheit ihre Haare. Seitdem trägt sie eine Glatze – doch vor Kurzem berichtete sie glücklich, dass ihre Haare wieder anfangen zu wachsen. In ihren Flitterwochen erprobt Amy nun eine Methode, die das Haarwachstum fördern soll!

Zusammen mit ihrem Ehemann Ben Jones urlaubt die TV-Bekanntheit auf der karibischen Insel Grenada. Ihre Fans hält sie durch die TV-Show "Lorraine" auf dem Laufenden. Die Zuschauer können hautnah miterleben, wie sich Amy einer Wellnessbehandlung unterzieht. "Kopfmassagen stimulieren den Haarwuchs", freut sich die Waliserin.

Doch die Flitterwochen wurden durch eine besorgniserregende Entdeckung überschattet. "Kurz bevor ich letztes Jahr mit meinem Mann in die Flitterwochen fuhr, entdeckte ich einen Knoten in meiner Brust", gestand die 33-Jährige ebenfalls in der TV-Show. Ihrem Partner habe sie das allerdings verschwiegen, um ihn nicht zu beunruhigen.

Getty Images Amy Dowden

Instagram / amy_dowden Amy Dowden im Januar 2024

Instagram / amy_dowden Amy Dowden mit ihrem Mann Benjamin

