Amy Dowden plant ein Comeback mit ihrer eigenen Tournee

Amy Dowden (34) tanzt bald wieder! Wie The Sun berichtet, hat Die "Strictly Come Dancing"-Tänzerin ihre mit Spannung erwartete Rückkehr auf die Tanzfläche angekündigt. Die 34-Jährige wird ab dem 10. März 2025 gemeinsam mit dem Profitänzer Carlos Gu auf Tournee gehen. Unter dem Titel "Amy & Carlos Reborn" planen sie eine inspirierende Show, die sie durch Städte wie Bournemouth, Portsmouth, Bath, Liverpool, Manchester, London und Newcastle führen wird. Fans dürfen sich auf eine emotionale und mitreißende Performance freuen, die das transformative Potenzial des Tanzes in den Mittelpunkt stellt.

Amy musste kürzlich ihre Teilnahme an der aktuellen Staffel von "Strictly Come Dancing" abbrechen, nachdem sie aufgrund einer Fußverletzung ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Diese Verletzung ereignete sich nur kurze Zeit nach ihrer Rückkehr zur Show, aus der sie sich zuvor wegen einer Brustkrebserkrankung zurückgezogen hatte. Im Mai 2023 war die Erkrankung bei ihr diagnostiziert worden, seit Anfang des Jahres ist sie glücklicherweise krebsfrei. Nach ihrer Genesung war sie voller Energie in die Show zurückgekehrt, musste jedoch aufgrund ihrer Fußverletzung erneut pausieren.

Die Tour "Reborn" verspricht einen intimen Einblick in das Leben und die Reise der beiden Tänzer. Mit einer beeindruckenden Besetzung aus Weltklasse-Tänzern und Sängern wollen Amy und Carlos das Publikum auf eine emotionale und aufregende Reise mitnehmen. "Reborn ist ein Zeugnis der Freude am Tanzen", heißt es auf der offiziellen Webseite der Tournee, die am 6. April 2025 ihren Abschluss finden wird.

