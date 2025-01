Nach Krebs: Amy Dowden plant Familie mit gefrorenen Eizellen

Wie viel muss ein Mensch aushalten? Diese Frage stellt sich angesichts des Schicksals von Amy Dowden (34). Die Strictly Come Dancing-Tänzerin hat nun im Podcast "What If?" von Lorraine Kelly (65) und deren Tochter Rosie bekanntgegeben, dass sie und ihr Ehemann Benjamin Jones sich auch nach vielen schwierigen Jahren weiterhin Hoffnung auf eine eigene Familie machen. Die Waliserin, die im Mai 2023 mit Brustkrebs im dritten Stadium diagnostiziert wurde, unterzog sich einer Chemotherapie und einer Mastektomie. Noch vor der Behandlung ließ Amy daher eine Eizellentnahme durchführen und anschließend fünf Embryonen einfrieren. Trotz ihrer hormonbedingt vorzeitig eingetretenen Menopause hofft sie, eines Tages Mutter werden zu können. Im Interview sprach die Tänzerin nun erstmals offen über ihre Wünsche und sagte: "Wir würden uns über eine Familie freuen. In ein paar Jahren, wenn es sicher ist, besteht hoffentlich diese Möglichkeit."

Ein turbulentes Jahr liegt hinter Amy, die 2023 aufgrund ihrer Diagnose nicht an der Tanzshow teilnehmen konnte. Nachdem sie im Februar 2024 verkündete, "keine Anzeichen von Krankheit" mehr zu haben, kehrte sie im September des gleichen Jahres begeistert zu "Strictly Come Dancing" zurück. Doch ihr Comeback wurde von einer erneuten Wendung überschattet. Bereits nach wenigen Wochen musste sie die Show wegen einer Schienbeinfraktur verlassen. Diese Verletzung sei jedoch unabhängig von ihrer früheren Erkrankung gewesen, gab sie bekannt. Trotzdem blieb sie zuversichtlich, feierte einen Auftritt rund um das Weihnachtsfest und wird demnächst auf der "Strictly"-Live-Tour wieder auftreten – diesmal gemeinsam mit Sänger JB Gill, mit dem sie letztes Jahr trainierte.

Amy, die neben ihrer Krebserkrankung auch mit der chronischen Darmerkrankung Morbus Crohn leben muss, hat in ihrer schweren Zeit viel Unterstützung von ihrer Familie und ihrem Ehemann erhalten. Sie ist bekannt für ihren Lebensmut und dafür, das Beste aus jeder Situation zu machen. "Ich sage jetzt einfach Ja zu so vielen Möglichkeiten und genieße jeden Moment", erklärte Amy positiv gestimmt im Podcast. Besonders bewegte sie ein Kommentar ihrer Mutter, die sagte, allein ihre Anwesenheit sei das größte Geschenk. Amy und ihr Mann, die ihre Karriere und ihr Leben eng miteinander teilen, bleiben hoffnungsvoll, eines Tages ihren Traum von einer eigenen Familie zu verwirklichen.

Instagram / amy_dowden Amy Dowden und ihr "Strictly Come Dancing"-Tanzpartner JB

Instagram / amy_dowden Amy Dowden, Tänzerin

