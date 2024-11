Amy Dowdens erneutes Aus bei "Strictly" bricht ihr das Herz

Für Amy Dowden (34) ist die Reise bei Strictly Come Dancing vorbei. Wie das britische Pendant zu Let's Dance in einem Statement verkündete, wird die 34-Jährige in den folgenden Sendungen nicht mehr auf dem Parkett zu sehen sein. Dass die Profitänzerin nun erneut aufgrund ihrer Gesundheit – wegen einer Verletzung am Fuß – von der Show zurücktreten muss, treffe sie zutiefst. "Es bricht mir das Herz. In den letzten Monaten habe ich mich endlich wieder wie ich gefühlt", verkündet Amy auf Instagram. Erst mit Beginn dieser Staffel feierte sie ihr lang ersehntes Comeback, nachdem sie aufgrund einer Krebsdiagnose zurücktreten musste. Ihre Rückkehr habe ihr so viel mitgegeben: "Krebs war nicht mehr das Erste, woran ich beim Aufwachen dachte. Es ging um Choreografie, Musikauswahl, welche Tänze in welcher Reihenfolge, woran wir arbeiten mussten. Ich fühlte mich wieder frei."

Es sei stets ihr Ziel gewesen, endlich wieder bei "Strictly Come Dancing" über die Tanzfläche fegen zu können und ihrem Job nachzugehen. Das zu schaffen, sei alles andere als leicht gewesen. "Es war eine große Herausforderung, zurückzukommen, die ich auch 2024 gewidmet habe. Und mit meinem unglaublichen Team haben wir es geschafft. Das war etwas, das ich für mich und meine Lieben tun wollte", erklärt Amy weiter und betont noch einmal: "Es bricht mir das Herz, dass ich wegen einer Fußverletzung aus dem Wettbewerb aussteigen muss, aber ich weiß nur zu gut, dass auch das vorübergehen wird und es mir bald wieder besser geht und ich wieder tanzen kann." Show-Kollegin Lauren Oakly wird fortan an der Seite ihres prominenten Tanzpartners JB Amys Platz einnehmen.

Die TV-Bekanntheit war am vergangenen Wochenende nach ihrem "Strictly"-Auftritt mit JB hinter der Bühne zusammengebrochen. Anschließend wurde Amy ins Krankenhaus gebracht. Zum Ende der Woche verkündete sie dann aber, dass sie sich schon wieder viel besser fühle. "Ja, ich fühle mich so viel besser. Und ich möchte mich einfach bei allen für die Liebe und Unterstützung bedanken, die ich erhalten habe", erklärte sie in der Sendung "It Takes Two". Dass es letztendlich erneut zu ihrem Austritt kommen wird, hatte die Waliserin zu diesem Zeitpunkt wohl auch noch nicht kommen sehen.

Instagram / amy_dowden Amy Dowden und ihr "Strictly Come Dancing"-Tanzpartner JB

Getty Images Profitänzerin Amy Dowden im Jahr 2019

