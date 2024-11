Nach Krebs: Amy Dowden hat Probleme, Nachwuchs zu bekommen

Im Mai 2023 wurde bei Strictly Come Dancing-Bekanntheit Amy Dowden (34) Brustkrebs diagnostiziert. Nach einem mutigen Kampf gegen die Krankheit zeigen sich mittlerweile keine Anzeichen mehr für die Erkrankung. Dennoch hinterlässt der Krebs seine Spuren: Die Chancen auf ein gemeinsames Kind für die Britin und ihren Ehemann Ben Jones sind beeinträchtigt. "Ich hatte eine hormonell bedingte Krebserkrankung, also musste man mich in die Wechseljahre versetzen, weil meine Hormone den Krebs fütterten", erklärte Amy gegenüber BBC.

Den Traum vom eigenen Kind gibt Amy dennoch nicht auf und betonte, dass die Ärzte ihr versichert haben, dafür alle Hebel in Bewegung zu setzen: "Sie haben es mir versprochen. Es gibt keine Garantien, aber sie werden ihr Bestes geben." Die TV-Persönlichkeit betonte, sie wolle "auf jeden Fall" Mutter werden. Das Ehepaar leitet eine Tanzschule für Kinder und Amy erklärte in diesem Zusammenhang gegenüber Mirror: "Ich bin bereits eine tanzende Mutter."

Nach ihrer Genesung schwang die 34-Jährige wieder bei "Strictly Come Dancing" über das Parkett. Allerdings kam ihr eine Verletzung in die Quere und sie musste ihre Showteilnahme abbrechen. "Es bricht mir das Herz. In den letzten Monaten habe ich mich endlich wieder wie ich gefühlt", klagte Amy anschließend auf Instagram.

