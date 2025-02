König Charles III. verleiht Amy Dowden königlichen Orden

Die Tänzerin Amy Dowden (34) wurde mit einer besonderen Ehrung im Buckingham-Palast ausgezeichnet. Der Star der Show "Strictly Come Dancing" erhielt von König Charles III. (76) den Titel "Member of the Order of the British Empire". Während der Zeremonie sprach die Waliserin, die seit ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2023 eine intensive Chemotherapie durchläuft, offen mit dem Monarchen über die Auswirkungen dieser Behandlung. Für Amy, die auch an der chronischen Darmerkrankung Morbus Crohn leidet, sei der Moment überwältigend gewesen: "Es ist wie ein außerkörperliches Erlebnis", erklärte sie nach dem Event laut The Standard.

Amy wurde für ihr Engagement im Kampf gegen entzündliche Darmerkrankungen wie Crohn’s und Colitis sowie für ihre kürzlich gestarteten Aktionen zur Sensibilisierung für Brustkrebs ausgezeichnet. Im Zuge ihres Kampfes gegen die Krankheit hat sie nicht nur Spendengelder gesammelt, sondern auch dazu angeregt, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen. Ihre Dokumentationen über den Umgang mit Morbus Crohn und Brustkrebs zeigen nicht nur ihre Stärke, sondern haben auch dazu beigetragen, Tabus zu brechen. Während ihrer Karriere erreichte Amy bemerkenswerte Meilensteine, darunter ihren Titel als britische Meisterin im Tanz, gemeinsam mit ihrem Ehemann Ben Jones.

König Charles, der selbst im letzten Jahr eine Krebserkrankung diagnostiziert bekommen hat, zeigte Verständnis und Mitgefühl für Amy und betonte bei dem Gespräch die Wichtigkeit von Bewusstsein und Früherkennung. Für Amy war die Auszeichnung jedoch nicht nur eine Würdigung ihrer Kampagnenarbeit, sondern auch ihrer tänzerischen Karriere. Mit ihrem Ehemann, mit dem sie auch British Champion wurde, verbindet sie eine persönliche Erfolgsgeschichte. "Ich kann es immer noch nicht glauben, wie weit mich das Tanzen gebracht hat", erzählte sie.

Getty Images Amy Dowden, Profitänzerin und Aktivistin

Getty Images Amy Dowden bei "Strictly Come Dancing" im Jahr 2018

