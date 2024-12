"Strictly Come Dancing"-Star Amy Dowdens Comeback zum Fest

Die Profitänzerin Amy Dowden (34) kehrt nach einem schmerzlichen Ausstieg aufgrund gesundheitlicher Probleme triumphierend zu "Strictly Come Dancing" zurück. Vor wenigen Wochen musste die 34-Jährige ihre Teilnahme an der aktuellen Staffel abbrechen, nachdem sie sich einen Fußknochen gebrochen hatte. Ein erneuter gesundheitlicher Rückschlag, kurz nachdem sich die Sportlerin von der Schockdiagnose Brustkrebs im Mai 2023 und der erfolgreichen Behandlung erholt hatte. Jetzt wurde Amy beim Eintreffen zu den Aufnahmen der diesjährigen Weihnachtsfolge der beliebten Tanzshow in London gesichtet. Und zwar mit einem breiten Grinsen im Gesicht, wie The Mirror berichtet.

Ursprünglich war Amy in dieser Staffel mit dem JLS-Star JB Gill verpartnert, musste jedoch wegen ihrer Verletzung aussetzen. Erst mit Beginn dieser Staffel feierte sie ihr lang ersehntes Comeback. Ihre Rolle übernahm kurzerhand Lauren Oakley, die nun gemeinsam mit JB für das Halbfinale trainiert. In einem emotionalen Statement, veröffentlicht auf Instagram, sagte Amy nach ihrem Ausstieg: "Mein Herz ist gerade gebrochen. In den letzten Monaten fühlte ich mich endlich wieder wie ich selbst. Der Krebs war nicht mehr das Erste, woran ich dachte, wenn ich aufwachte." Sie bedankte sich bei JB für die gemeinsame Zeit und fügte hinzu: "JB, danke, dass du der perfekte Partner für mein Comeback warst."

Amy ist seit Jahren ein fester Bestandteil von "Strictly Come Dancing" und hat offen über ihre gesundheitlichen Herausforderungen gesprochen. Die Diagnose Brustkrebs habe sie vor große persönliche Hürden gestellt, doch ihre Leidenschaft fürs Tanzen habe ihr geholfen, diese schwere Zeit zu überstehen. Freunde und Kollegen beschreiben sie als starke und positive Persönlichkeit, die stets ein Lächeln auf den Lippen hat. Ihre Rückkehr in die Show ist nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre zahlreichen Fans ein besonderer Moment.

Instagram / amy_dowden Amy Dowden und ihr "Strictly Come Dancing"-Tanzpartner JB

Getty Images Profitänzerin Amy Dowden im Jahr 2019

