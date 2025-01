So sehr leidet Amy Dowden unter ihrer chronischen Erkrankung

Amy Dowden (34), bekannt aus der BBC-Show "Strictly Come Dancing", sprach in einem Podcast offen über die Schmerzen, die sie aufgrund ihrer chronischen Darmerkrankung Morbus Crohn erleidet. Die Tänzerin verriet, dass sie aufgrund der Schmerzen manchmal vier bis fünf Ohnmachtsanfälle hintereinander erleidet. "Die Schmerzen sind so stark, dass mein Körper das einfach nicht kontrollieren kann", erklärte sie im Gespräch mit Aimee Fuller im Podcast "Monday Mile". Bereits mit 19 Jahren wurde bei Amy die Erkrankung diagnostiziert, doch bereits ab ihrem elften Lebensjahr litt sie unter Symptomen wie Gelenkentzündungen und starker Erschöpfung.

Um die chronische Entzündung ihres Verdauungssystems zu händeln, nimmt Amy täglich acht Steroide ein und hat gelernt, genau auf die Signale ihres Körpers zu achten. Frühwarnzeichen wie geschwollene Augen oder Hautprobleme meldet sie sofort ihrem behandelnden Arzt, um ein Aufflammen der Krankheit rechtzeitig einzudämmen. Rückblickend beschreibt Amy besonders ihre Teenagerjahre als herausfordernd, da viele Tanzpartner sie als "Risiko" ansahen. Doch für Amy war klar: "Crohn war nie etwas, das mich aufhalten würde." Auch ein Rückschlag im Jahr 2020, als sie wegen einer stressbedingten Knochenfraktur im Schienbein aussetzen musste, konnte ihren Optimismus nicht brechen.

Privat zeigt sich Amy immer wieder als Kämpferin und mutige Inspiration für andere Betroffene ihrer Krankheit. In Interviews teilt sie offen, wie wichtig ihr eine bewusste Lebensweise und Pausen in hektischen Momenten sind. Die Tänzerin engagiert sich auch für die Organisation "Crohn's & Colitis UK" und möchte mit ihrer Geschichte ein Bewusstsein für die chronische Erkrankung schaffen und anderen Mut machen, ihre Träume nicht aufzugeben. Wie stark und optimistisch die Tänzerin ist, bewies sie auch, als sie 2023 mit Brustkrebs diagnostiziert wurde. Im Februar 2024 konnte sie nach einer Chemotherapie verkünden, "keine Anzeichen von Krankheit" mehr zu haben.

Getty Images Amy Dowden bei "Strictly Come Dancing" im Jahr 2018

Getty Images Amy Dowden, Profitänzerin