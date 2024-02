Bald offiziell? Bei Kim Kardashian und Odell wird es ernst

Möchte Kim Kardashian (43) sich nicht länger verstecken? Seit einigen Monaten soll die Reality-TV-Berühmtheit bereits Odell Beckham Jr. (31) daten. Doch weder sie noch der NFL-Star äußerten sich bislang öffentlich zu den Gerüchten um ihre Liebe. Auch ihre Treffen versuchten sie, geheim zu halten und zeigten sich bewusst nicht gemeinsam. Doch damit könnte jetzt Schluss sein: Kim und Odell meinen es ernst miteinander!

Die beiden haben bislang nichts überstürzen wollen. "Kim und Odell wollten sichergehen, dass es sich nicht nur um eine Affäre handelt", erklärt ein Insider laut OK! Magazine. Nun seien sie sich miteinander sicher – und sollen sich sogar in einer exklusiven Beziehung befinden! Die Quelle bestätigt: "Ihre Verbindung ist echt. Kim war schon lange nicht mehr so glücklich." Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis die beiden den Schritt in die Öffentlichkeit wagen.

Zuletzt wurden das Paar bei einigen Feierlichkeiten rund um den Super Bowl gesichtet. "Sie nutzten das Super-Bowl-Wochenende und machten eine kleine romantische Auszeit daraus", will der Insider wissen. Aber ob Odell "exklusiv" wirklich groß schreibt? Am Abend vor dem gemeinsamen Wochenende wurde er noch in einem Stripklub angetroffen.

Anzeige

MEGA Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Odell Beckham Jr. im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de