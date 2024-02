Kim Kardashians neue Flamme Odell Beckham besucht Stripclub!

Ob sie davon weiß? Kim Kardashian (43) soll einen neuen Freund haben, und das bereits seit mehreren Monaten. Um wen es sich dabei handelt? – Odell Beckham Jr. (31), mit dem sie gemeinsam eine Super Bowl-Party verließ und zuvor bereits beim Feiern gesichtet wurde. Doch nun scheint sich ihr Lover anderweitig zu amüsieren: Nur wenige Stunden bevor Odell mit Kim unterwegs war, hatte er einen Stripclub besucht!

Das berichtet ein Insider gegenüber U.S. Sun. "Odell Beckham Jr. war am Freitagabend vor dem Super-Bowl-Wochenende im Stripclub Spearmint Rhino", verrät der Informant und fügt hinzu: "Er hat eine Menge Aufmerksamkeit bekommen." So habe der 31-Jährige gemeinsam mit Meek Mill (36) und weiteren Prominenten heimlich gefeiert, heißt es ferner.

Bereits im September vergangenen Jahres kamen erste Gerüchte auf, die eine engere Beziehung zwischen dem The Kardashians-Star und dem NFL-Spieler vermuten ließen. Ein Informant behauptete nämlich gegenüber People, dass die Ex von Kanye West (46) viel Zeit mit dem Sportler verbringen würde. Seitdem haben sich weder Kim noch Odell öffentlich zu ihrer Beziehung geäußert.

Anzeige

ActionPress Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Odell Beckham Jr. April 2022

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei den CFDA Fashion Awards in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de